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Бастрыкин поручил проверить незаконную деятельность мигрантов в Челябинске

Челябинка пожаловалась на иностранцев в приемную Бастрыкина в соцсети.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы Челябинска о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

В социальной сети женщина сообщила, что иностранные граждане активно торгуют продуктами питания и другими товарами на улицах города, не имея при этом ни контрольно-кассовой техники, ни сертификатов качества на свою продукцию. Властям уже направлены многочисленные жалобы, но реакции не последовало.

В ответ на обращение Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку. Контроль за исполнением проверки возложен на центральный аппарат ведомства.