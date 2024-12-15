Бастрыкин поручил проверить незаконную деятельность мигрантов в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы Челябинска о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
В социальной сети женщина сообщила, что иностранные граждане активно торгуют продуктами питания и другими товарами на улицах города, не имея при этом ни контрольно-кассовой техники, ни сертификатов качества на свою продукцию. Властям уже направлены многочисленные жалобы, но реакции не последовало.
В ответ на обращение Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку. Контроль за исполнением проверки возложен на центральный аппарат ведомства.