Бастрыкин поручил проверить незаконную деятельность мигрантов в Челябинске

В социальной сети женщина сообщила, что иностранные граждане активно торгуют продуктами питания и другими товарами на улицах города, не имея при этом ни контрольно-кассовой техники, ни сертификатов качества на свою продукцию. Властям уже направлены многочисленные жалобы, но реакции не последовало.