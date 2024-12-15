«Министр здравоохранения ночью приехал в Витебск». Глава Администрации президента Крутой сказал о состоянии пострадавших на пожаре в ТЦ в Витебске

Крутой уточнил, что на 15 декабря число пострадавших во время пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске составляет 20 человек. При этом 16 из них обратились за медпомощью в день пожара, а еще 4 — за психологической помощью. Еще одна женщина после пожара в ТЦ находится в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое, она находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, в Витебск из республиканских центров были направлены бригады токсикологов и реаниматологов, которые проводят все процедуры и обеспечивают протоколы лечения.