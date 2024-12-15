«Министр здравоохранения ночью приехал в Витебск». Глава Администрации президента Крутой сказал о состоянии пострадавших на пожаре в ТЦ в Витебске

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой рассказал о состоянии пострадавших во время пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что известно о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Эвакуация через окна, 10 пострадавших, несколько очагов возгорания».
В частности, Крутой сообщил, что Администрация президента получила распоряжение от главы государства координировать работу всех соответствующих служб и госорганов. Также поручено максимально честно, открыто и объективно проводить расследование, выяснить все причины. Особое внимание президент уделил скорейшей реабилитации пострадавших. Глава Администрации президента добавил, что буквально ночью министра здравоохранения направили в Витебск, где он находился непосредственно в больницах, общался с пострадавшими пациентами и обеспечивает каждое утро необходимые доклады.
Крутой уточнил, что на 15 декабря число пострадавших во время пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске составляет 20 человек. При этом 16 из них обратились за медпомощью в день пожара, а еще 4 — за психологической помощью. Еще одна женщина после пожара в ТЦ находится в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое, она находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, в Витебск из республиканских центров были направлены бригады токсикологов и реаниматологов, которые проводят все процедуры и обеспечивают протоколы лечения.
Еще у двух пострадавших состояние улучшилось, их жизни ничего не угрожает, и скоро и могут перевести в обычные отделения терапии.
Среди детей пострадали две девочки в легкой форме. Одна малышка подвернула ногу, другую положили в реанимацию «на всякий случай», но после перевели в педиатрическое отделение.
— Девочка уже даже нарисовала рисунки нашему министру здравоохранения, поздравила его с Новым годом, — добавил чиновник.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чтобы никто не избежал ответственности из-за пожара в ТЦ в Витебске.
Также о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске стало известно, что ситуация осложнялась тем, что там много деревянных конструкций, очень много пластика.