Лукашенко сказал, чтобы никто не избежал ответственности из-за пожара в Витебске

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой рассказал, что потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с произошедшим в Витебске крупным пожаром в торговом центре, информирует БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что известно о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Эвакуация через окна, 10 пострадавших, несколько очагов возгорания».
Крутой сообщил, что несмотря на зарубежный визит белорусский президент держит руку по произошедшему ЧП, и добавил, что 14 декабря состоялся телефонный разговор. Так, Александру Лукашенко доложили, как организованы работы по ликвидации последствий пожара в витебском торговом центре.
— Это один из крупнейших пожаров в Витебской области за последнее время. Естественно, этот случай находится на особом контроле нашего лидера, — подчеркнул он.
А резюмируя, назвал требование Александра Лукашенко после крупного пожара в торговом центре в Витебске.
— Президентом поставлена задача, чтобы никто не ушел от ответственности, все виновные, безусловно, были привлечены к соответствующей ответственности в рамках нашего законодательства, — указал Крутой.
Но и заметил, что стоит также задача на будущее — упредить возникновение подобных случаев.
Еще о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске стало известно, что ситуация осложнялась тем, что там много деревянных конструкций, очень много пластика.
Кроме того, глава Администрации президента Крутой сказал о состоянии пострадавших на пожаре в ТЦ в Витебске: «Министр здравоохранения ночью приехал в Витебск».