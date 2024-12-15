В Финляндии прошли демонстрации за открытие КПП на границе с Россией

Русскоязычное «Александровское общество» анонсировало свои митинги за открытие границы с Россией 29 ноября. В организации указали, что власти скандинавской страны не пытаются исправить «гуманитарное бедствие». Тогда же председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Киммо Кильюнен решил подать в отставку из-за своих слов о том, что нужно открыть границу с РФ. Чиновник заговорил на эту тему на встрече с представителями «Александровского общества», и коллеги Кильюнена раскритиковали его.