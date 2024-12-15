Администрация президента: вопросы есть ко всем службам после пожара в Витебске

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что после пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске вопросы есть ко всем службам, передает БелТА.
Глава Администрации президента напомнил, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело пока по факту нарушения правил пожарной безопасности в витебском торговом центре. Однако Крутой не исключил, что квалификацию могут изменить или расширить после поступление всех материалов и получения результатов всех экспертиз.
Но еще глава Администрации заметил, что после пожара в витебском ТЦ вопросы есть ко всем службам.
— По линии каждой из этих служб есть соответствующие вопросы, — обратил внимание Крутой.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чтобы никто не избежал ответственности из-за пожара в ТЦ в Витебске.
Кроме того, глава Администрации президента Крутой сказал о состоянии пострадавших на пожаре в ТЦ в Витебске: «Министр здравоохранения ночью приехал в Витебск».
Ранее «Комсомолка» писала, что известно о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Эвакуация через окна, 10 пострадавших, несколько очагов возгорания». Еще о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске стало известно, что ситуация осложнялась тем, что там много деревянных конструкций, очень много пластика.