Олбани
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация президента: вопросы есть ко всем службам после пожара в Витебске

Глава Администрации президента не исключил, что уголовное дело по пожару в ТЦ в Витебске могут переквалифицировать.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что после пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске вопросы есть ко всем службам, передает БелТА.

Глава Администрации президента напомнил, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело пока по факту нарушения правил пожарной безопасности в витебском торговом центре. Однако Крутой не исключил, что квалификацию могут изменить или расширить после поступление всех материалов и получения результатов всех экспертиз.

Еще Крутой проанонсировал проведение 16 декабря по ЧП штаба «со всеми заинтересованными силовыми ведомствами». В частности, штаб после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске примет представителей МВД, СК, Госкомитета судебных экспертиз и МЧС.

Но еще глава Администрации заметил, что после пожара в витебском ТЦ вопросы есть ко всем службам.

— По линии каждой из этих служб есть соответствующие вопросы, — обратил внимание Крутой.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чтобы никто не избежал ответственности из-за пожара в ТЦ в Витебске.

Кроме того, глава Администрации президента Крутой сказал о состоянии пострадавших на пожаре в ТЦ в Витебске: «Министр здравоохранения ночью приехал в Витебск».

Ранее «Комсомолка» писала, что известно о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Эвакуация через окна, 10 пострадавших, несколько очагов возгорания». Еще о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске стало известно, что ситуация осложнялась тем, что там много деревянных конструкций, очень много пластика.