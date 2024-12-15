Администрация президента: вопросы есть ко всем службам после пожара в Витебске

Ранее «Комсомолка» писала, что известно о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Эвакуация через окна, 10 пострадавших, несколько очагов возгорания». Еще о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске стало известно, что ситуация осложнялась тем, что там много деревянных конструкций, очень много пластика.