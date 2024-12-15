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Дуэт Röyksopp выпустил альбом Nebulous Nights — An Ambient Excursion into Profound Mysterie

Норвежская электронная группа Röyksopp неожиданно представила лонгплей Nebulous Nights — An Ambient Excursion into Profound Mysteries. Пластинка стала продолжением альбомной трилогии группы Profound Mysteries, выпущенной в 2022 году.

Источник: Звук

Норвежская электронная группа Röyksopp неожиданно представила лонгплей Nebulous Nights — An Ambient Excursion into Profound Mysteries. Пластинка стала продолжением альбомной трилогии группы Profound Mysteries, выпущенной в 2022 году.

В новом полноформатнике Röyksopp можно услышать множество «живых» звуков, которые плавно перетекают из композиции в композицию. Всего в Nebulous Nights вошло 30 треков.

Дуэт объяснил, что новый проект стремится развить мышление слушателей, не ограничивая воображение определенным мировоззрением и рамками, пишет издание Pitchfork.

Ранее их соотечественница, певица AURORA, призналась, что хочет выпустить нетипичный для ее творчества альбом в жанре метал.