Соцсети наводнили фейки о митингах в Казахстане

С начала этой недели Центр анализа и расследования кибератак зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре. В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию, кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.