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Соцсети наводнили фейки о митингах в Казахстане

TSARKA фиксирует аномальный всплеск активности ботоферм, передает DKnews.kz.

С начала этой недели Центр анализа и расследования кибератак зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре. В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию, кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.

Появились фейки о митингах в г. Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий.

Наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram*. Например: одно из видео на TikTok набрало около 850 тысяч просмотров за 3 дня после создания аккаунта. В нем распространяется видео несуществующих митингов.

Анализ аккаунтов и комментариев (более 50 000 в сумме) показывает наличие скоординированной работы ботов.

Рекомендуем критически относиться к информации, которую вы встречаете в сети и перепроверять ее источники.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.