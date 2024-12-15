Соцсети наводнили фейки о митингах в Казахстане

С начала этой недели Центр анализа и расследования кибератак зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре. В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию, кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.
Появились фейки о митингах в г. Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий.
Наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram*. Например: одно из видео на TikTok набрало около 850 тысяч просмотров за 3 дня после создания аккаунта. В нем распространяется видео несуществующих митингов.
Анализ аккаунтов и комментариев (более 50 000 в сумме) показывает наличие скоординированной работы ботов.
Рекомендуем критически относиться к информации, которую вы встречаете в сети и перепроверять ее источники.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.