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Умар Кремлев подарил дом многодетной семье из Крымска

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил дом многодетной матери, вдове участника СВО из Крымска. Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

Источник: Коммерсантъ

«Это невероятный подарок — благодарность за подвиги, которые совершал там, за ленточкой, участник специальной военной операции, наш земляк Евгений Николаевич. К сожалению, герой погиб, он награжден Орденом мужества (посмертно). Одни, без жилья, остались жена и четверо детей — Умар Назарович подарил крымчанам просторный дом», — написал Сергей Лесь.

Господин Кремлев отметил, что решил подарить этой семье дом, чтобы они смогли поверить в добро и начать новую жизнь, почувствовать поддержку и заботу со стороны окружающих.

благотворительность