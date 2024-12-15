Умар Кремлев подарил дом многодетной семье из Крымска

«Это невероятный подарок — благодарность за подвиги, которые совершал там, за ленточкой, участник специальной военной операции, наш земляк Евгений Николаевич. К сожалению, герой погиб, он награжден Орденом мужества (посмертно). Одни, без жилья, остались жена и четверо детей — Умар Назарович подарил крымчанам просторный дом», — написал Сергей Лесь.