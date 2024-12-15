АСТАНА, 15 дек — Sputnik. Авиакомпания Air Astana сообщает о задержке рейсов из Алматы.
Задерживают вылеты из-за сильного снегопада, препятствующего обработке самолетов против обледенения.
Компания просит казахстанцев проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78.
WhatsApp*: +7 702 702 00 74 Online chat: airastana.com.
Между тем, Казгидромет прогнозирует непогоду на День Независимости в регионах. И предупреждает о снегопадах и сильном ветре.
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