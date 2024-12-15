Суд сказал, что белорусы не обязаны платить за разбитый товар в магазине

Стало известно, кто в Беларуси по закону должен возмещать стоимость случайно разбитого в магазине товара. Об этом судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Елена Шемет сообщила агентству «Минск-Новости».
Белоруска рассказал, как в магазине случайно задела корзинкой и разбила бутылку дорогого спиртного в магазине и спросила, кто должен платить за этот товар.
Судья отметила, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара лежит на магазине до определенного момента. А на покупателя она переходит с момента, когда в соответствии с законодательством или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю (п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса Беларуси).
В конкретно данном случае, как объяснила судья, платить за случайно разбитую бутылку покупатель не должна. Так как товар в данном случае не был передан покупателю, риск его случайной гибели несет продавец, который является собственником товара.
— Оснований для возмещения им ущерба продавцу не имеется, — заключила судья судебной коллегии.
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