Суд сказал, что белорусы не обязаны платить за разбитый товар в магазине

Судья отметила, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара лежит на магазине до определенного момента. А на покупателя она переходит с момента, когда в соответствии с законодательством или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю (п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса Беларуси).