K-pop-группа Stray Kids представила альбом HOP

Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids выпустил лонгплей HOP. Второе название пластинки — SKZHOP HIPTAPE «合 (HOP)». Вместе с альбомом музыканты представили экранизацию трека Walkin on Water.
В клипе можно увидеть, как Stray Kids смешивают современность с корейскими традициями.
Новый альбом состоит из 12 треков, восемь из которых — сольные песни от каждого участника K-pop-группы. HOP стал уже третьим по счету крупным релизом коллектива в этом году. До этого артисты представили японский студийник GIANT (2024) и мини-альбом ATE (2024).
Ранее было объявлено, что Stray Kids вошли в топ самых популярных K-pop-групп в России.