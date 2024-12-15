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K-pop-группа Stray Kids представила альбом HOP

Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids выпустил лонгплей HOP. Второе название пластинки — SKZHOP HIPTAPE «合 (HOP)». Вместе с альбомом музыканты представили экранизацию трека Walkin on Water.

Источник: Звук

Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids выпустил лонгплей HOP. Второе название пластинки — SKZHOP HIPTAPE «合 (HOP)». Вместе с альбомом музыканты представили экранизацию трека Walkin on Water.

В клипе можно увидеть, как Stray Kids смешивают современность с корейскими традициями.

Новый альбом состоит из 12 треков, восемь из которых — сольные песни от каждого участника K-pop-группы. HOP стал уже третьим по счету крупным релизом коллектива в этом году. До этого артисты представили японский студийник GIANT (2024) и мини-альбом ATE (2024).

Ранее было объявлено, что Stray Kids вошли в топ самых популярных K-pop-групп в России.