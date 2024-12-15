K-pop-группа Stray Kids представила альбом HOP

Новый альбом состоит из 12 треков, восемь из которых — сольные песни от каждого участника K-pop-группы. HOP стал уже третьим по счету крупным релизом коллектива в этом году. До этого артисты представили японский студийник GIANT (2024) и мини-альбом ATE (2024).