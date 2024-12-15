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Власти сказали, сколько такси в Минске после включения в реестр перевозчиков

Власти назвали количество такси в Минске, включенных в реестр перевозчиков.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме сказали, сколько такси в Минске включили в реестр перевозчиков, сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам первого зампредседателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич, в реестр автоперевозок пассажиров в Минске включили сведения о 61 диспетчере и 748 перевозчиках такси (100%). При этом ежедневно туда продолжают добавлять водителей и авто.

В целом, в «Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении» уже находятся 8426 водителей такси или 63% от их общего числа, а также и 6641 авто (58%).

Еще она обратила внимание на то, что цены на такси не подорожают из-за того, что водители регистрируются в реестре. И добавила, что за счет создания реестра власти могут контролировать своевременное прохождение ТО авто и здоровье водителей.

Ранее Минтранс сообщал, что 17 тысяч таксистов включены в реестр перевозчиков.

Также суд сказал, что белорусы не обязаны платить за разбитый товар в магазине.