Власти сказали, сколько такси в Минске после включения в реестр перевозчиков

В Мингорисполкоме сказали, сколько такси в Минске включили в реестр перевозчиков, сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам первого зампредседателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич, в реестр автоперевозок пассажиров в Минске включили сведения о 61 диспетчере и 748 перевозчиках такси (100%). При этом ежедневно туда продолжают добавлять водителей и авто.
В целом, в «Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении» уже находятся 8426 водителей такси или 63% от их общего числа, а также и 6641 авто (58%).
Еще она обратила внимание на то, что цены на такси не подорожают из-за того, что водители регистрируются в реестре. И добавила, что за счет создания реестра власти могут контролировать своевременное прохождение ТО авто и здоровье водителей.
Ранее Минтранс сообщал, что 17 тысяч таксистов включены в реестр перевозчиков.
Также суд сказал, что белорусы не обязаны платить за разбитый товар в магазине.