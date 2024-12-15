16-летняя девушка ушла из дома и пропала без вести в Иркутске

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 16-летней Анастасии Ерофеевой, которая без вести пропала в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
— О пропаже сообщила ее мать. Со слов женщины, 10 декабря около 17 часов Анастасия ушла из дома, расположенного в микрорайоне Юбилейный, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.
Приметы разыскиваемой: на вид 15−16 лет, рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в пуховик черного цвета без капюшона, серые джинсы и черные угги.