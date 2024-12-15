Новое расписание движения поездов с ускорением начнет действовать в Беларуси

— В сообщении между столицей и областными центрами отдельные поезда будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 40 минут, Гомеля — за 2 часа 50 минут, Бреста — за 3 часа, Гродно — 3 часа 52 минуты, — прокомментировали в пресс-службе.