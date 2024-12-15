Новое расписание движения поездов с ускорением начнет действовать в Беларуси

Белорусская железная дорога изменила график движения поездов и ускорила некоторые составы, проинформировали в пресс-службе предприятия.
Новый график БЖД вводится после анализа мониторинга спроса на перевозки по преобладающим пассажиропотокам, и связан также с выполнением требований системы государственных соцстандартов.
Отмечается, что по белорусской железной дороге курсируют 382 пассажирских поезда. Международные пассажирские перевозки организованы в сообщении с Россией по основным пассажирообразующим направлениям в прямом и беспересадочном сообщении: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапа, Нижний Новгород, Самара, Архангельск и Мурманск.
Новый график предусмотрел ускорение поездов: Минск — Адлер на 43 минуты, Адлер — Минск на 162 минуты, Анапа — Минск на 102 минуты.
Кроме того, БЖД и РЖД на 2025-й назначили приграничные пригородные поезда на участках «Великие Луки -Новосокольники — Алеща», «Смоленск — Осиновка» и «Смоленск — Заольша».
Касаемо белорусских поездов внимание уделено развитию и усилению транспортных связей регионов, также задействуются современные моторвагонные подвижные составы по направлениям, которые связывают Минск с областными центрами и таким крупными городами как Орша, Полоцк, Пинск и Мозырь.
— В сообщении между столицей и областными центрами отдельные поезда будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 40 минут, Гомеля — за 2 часа 50 минут, Бреста — за 3 часа, Гродно — 3 часа 52 минуты, — прокомментировали в пресс-службе.
На выходные, предпраздничные и праздничные дни в графике на 2025-й уже предусмотрены дополнительные поезда, в том числе в международном сообщении.
Также власти сказали, сколько такси в Минске после включения в реестр перевозчиков.