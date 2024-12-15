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Эрик Басс из Shinedown выпустил сингл Azalia и клип на него

Американский музыкант и продюсер Эрик Басс, наиболее известный как бас-гитарист рок-группы Shinedown, представил сольный трек Azalia. В поддержку песни также вышло музыкальное видео.

Источник: Звук

Американский музыкант и продюсер Эрик Басс, наиболее известный как бас-гитарист рок-группы Shinedown, представил сольный трек Azalia. В поддержку песни также вышло музыкальное видео.

Сингл войдет в дебютный сольный альбом Басса I Had A Name, релиз которого намечен на 28 февраля. Известно, что грядущая концептуальная пластинка будет полностью написана и спродюсирована самим музыкантом.

Как пояснил Басс, Азалия — одна из двух главных героинь его истории. «Она — бывший монах-воин, который отказался от своей религии, чтобы стать наемным убийцей», — цитирует слова басиста Shinedown издание Blabbermouth.

Клип, выпущенный на эту песню, погружает зрителей в фантастический мир.

Ранее сольный альбом анонсировал экс-участник Nightwish Марко Хиетала.