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В СК РФ поручили возбудить уголовное дело о нарушении прав 200 жителей Сальска

В Ростовской области 200 людей два десятилетия не могли подключить жизнеобеспечивающие коммуникации из-за соседа.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области 200 жителей частного сектора долгие годы не могли подключить жизнеобеспечивающие инженерные коммуникации. Сейчас Следком возбудил уголовное дело о нарушении прав жителей.

Как сообщили в ведомстве, в Сальске 20 лет назад один мужчина купил участок, на котором были расположены дороги к смежным землям. В итоге другие собственники все эти годы не имели возможности подключить жизнеобеспечивающие инженерные коммуникации. Люди обращались в уполномоченные органы, но это не помогло.

— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — сообщили в ростовском Следкоме.