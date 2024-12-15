В СК РФ поручили возбудить уголовное дело о нарушении прав 200 жителей Сальска

Как сообщили в ведомстве, в Сальске 20 лет назад один мужчина купил участок, на котором были расположены дороги к смежным землям. В итоге другие собственники все эти годы не имели возможности подключить жизнеобеспечивающие инженерные коммуникации. Люди обращались в уполномоченные органы, но это не помогло.