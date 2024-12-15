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МЧС и Белгидромет предупреждают о ветре до 26 м/с в Беларуси 16 декабря

Белорусы получают предупреждения о сильном ураганном ветре до 26 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

МЧС и Белгидромет предупредили белорусов о приближении сильного ураганного ветра, сообщают читатели «КП».

Так вечеров воскресенья, 15 декабря, белорусы стали получать сообщения от службы МЧС о том, что 16 и 17 декабря в Беларуси ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 26 метров в секунду.

При этом в Белгидромете уточнили, что в понедельник, 16 декабря, усиление ветра юго-западного и западного направлений ожидается на большей части территории страны. Днем в западных регионах ветер усилится до 21−24 метров в секунду, в отдельных районах будет чрезвычайно ветрено — до 25−26 метро в секунду.

Во вторник, 17 декабря, усиление ветра будет сохранятся на большей части территории республики. Ветер буде западного и северо-западного направлений, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.

В ближайшие два дня будет ветрено и в Минске, в понедельник и во вторник в столице возможно усиление ветра с порывами около 15 — 20 метров в секунду.

Еще в Минске более 1100 коммунальщиков вывели на улицы убирать снег.

Между тем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.