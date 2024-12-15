МЧС и Белгидромет предупреждают о ветре до 26 м/с в Беларуси 16 декабря

При этом в Белгидромете уточнили, что в понедельник, 16 декабря, усиление ветра юго-западного и западного направлений ожидается на большей части территории страны. Днем в западных регионах ветер усилится до 21−24 метров в секунду, в отдельных районах будет чрезвычайно ветрено — до 25−26 метро в секунду.