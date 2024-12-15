В Таганроге скончался чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что от нас скоропостижно ушел Сергей Стародубский. Спортсмен, друг, хороший человек. Многократный чемпион и рекордсмен мира и Европы. Член сборной команды WPC. Сергей всегда был с нами как в начале своего пути в пауэрлифтинге, так и в ветеранском возрасте. Только с WPC. И никогда нигде больше. Он навсегда и останется в наших сердцах. Нет слов, что бы описать боль утраты. Соболезнуем. Скорбим. Помним», — говорится в сообщении организации.