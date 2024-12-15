В Башкирии выросла смертность населения

В Башкирии вырос показатель смертности. Согласно данным Росстата, за первые 10 месяцев текущего года скончались 42 813 человек. Это на 3 229 жителей республики больше, чем было за аналогичный период 2023 года.
— Это на 8,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, — уточнили в Росстате.
Отмечается, что смертность выросла во всех регионах ПФО. По всей стране показатель увеличился на 4,8%.
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