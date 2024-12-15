Metallica исполнили редкие песни и каверы на благотворительном шоу в Лос-Анджелесе

Трэш-метал-группа Metallica сыграла на своем благотворительном концерте Helping Hands в Лос-Анджелесе два сета, состоящих из давно не исполняемых ими песен и неожиданных каверов. Например, в рамках шоу музыканты исполнили трек Low Man’s Lyric (1995), с которым не выступали с 1998 года.