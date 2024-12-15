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Metallica исполнили редкие песни и каверы на благотворительном шоу в Лос-Анджелесе

Трэш-метал-группа Metallica сыграла на своем благотворительном концерте Helping Hands в Лос-Анджелесе два сета, состоящих из давно не исполняемых ими песен и неожиданных каверов. Например, в рамках шоу музыканты исполнили трек Low Man’s Lyric (1995), с которым не выступали с 1998 года.

Источник: Звук

Трэш-метал-группа Metallica сыграла на своем благотворительном концерте Helping Hands в Лос-Анджелесе два сета, состоящих из давно не исполняемых ими песен и неожиданных каверов. Например, в рамках шоу музыканты исполнили трек Low Man’s Lyric (1995), с которым не выступали с 1998 года.

Также Metallica представили собственные версии композиций Helpless (1980) от группы Diamond Head и Away From Home (1975) от Bachman-Turner Overdrive. Для исполнения хита Hit The Lights (1982) к группе присоединился басист Pearl Jam Джефф Амент, пишет Louder.

На благотворительном концерте также выступили Сэмми Хагар, Майкл Энтони, Джо Сатриани и Кенни Аронофф.

Ранее Дэвид Эллефсон заявил, что мог стать басистом Metallica вместо Роберта Трухильо.