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Во Франции заявили о сотнях смертей из-за циклона «Шидо»

ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. Префект французского заморского департамента Майотта, на который обрушился циклон «Шидо», Франсуа-Ксавье Бьевиль считает, что число погибших в результате бедствия будет исчисляться «сотнями», а возможно, даже и «тысячами».

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Источник: Getty Images

По его словам, общее число погибших будет очень сложно сосчитать, поскольку, традиции ислама, широко распространенного на Майотте, требуют, чтобы умерших хоронили «в течение суток».

«Очень сложно сказать. Я думаю, что наверняка будет несколько сотен (погибших — ред.), возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам», — заявил чиновник в воскресенье в эфире регионального телеканала 1ère.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел Франции, врио главы МВД Брюно Ретайо, как ожидается прибудет на Майотту в ближайший понедельник.

Ранее в воскресенье агентство Франс Пресс передавало, что число погибших на Майотте в результате обрушившегося на островную территорию тропического циклона «Шидо» достигло по меньшей мере 14 человек.

В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьёзно пострадала, повреждён аэропорт.

Метеорологическая служба Франции ранее сообщала о том, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. И.о. глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолет с гуманитарной помощью и военных специалистов.

Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.

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