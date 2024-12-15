Оставшиеся в живых участники Soundgarden воссоединились на благотворительном шоу

Барабанщик Мэтт Кэмерон, гитарист Ким Тайил и басист Бен Шеперд, ранее игравшие вместе в рок-группе Soundgarden, выступили на благотворительном концерте в Сиэтле как коллектив Nudedragons. Также на сцене к ним присоединились певица Шайна Шеперд и участник Guns N' Roses Дафф Маккаган.