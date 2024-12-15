Оставшиеся в живых участники Soundgarden воссоединились на благотворительном шоу

Барабанщик Мэтт Кэмерон, гитарист Ким Тайил и басист Бен Шеперд, ранее игравшие вместе в рок-группе Soundgarden, выступили на благотворительном концерте в Сиэтле как коллектив Nudedragons. Также на сцене к ним присоединились певица Шайна Шеперд и участник Guns N' Roses Дафф Маккаган.
Во время шоу музыканты исполнили пять треков Soundgarden и кавер на песню MC5 «Kick Out the Jams» (1969), пишет Blabbermouth.
Напомним, что легендарная группа распалась в 2018 году. Причиной тому стала смерть вокалиста коллектива Криса Корнелла в 2017-м.
Ранее о своем восхищении голосом покойного фронтмена Soundgarden заявил лидер Iron Maiden Брюс Дикинсон.