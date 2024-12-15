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На трассе под Ростовом скончался водитель легковушки

После столкновения с грузовиком на трассе под Ростовом погиб один человек.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 декабря, на 1 километре + 700 метров трассы «Ростов-Азов» произошла смертельная авария. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся легковым автомобилем «Рено Меган», который ехал в попутном направлении.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте ДТП. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. А водитель грузовика с травмами был госпитализирован. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее водителей предупредили о непогоде. Спасатели порекомендовали отказаться от длительных поездок. А также напомнили о правилах безопасности за рулем в такую погоду.