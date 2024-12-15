Во время соревнований в Ростове умер чемпион мира по пауэрлифтингу

В Ростове во время турнира по пауэрлифтингу скончался донской спортсмен Сергей Стародубский. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в организации пауэрлифтинга России.
Известно, что спортсмен два года назад перенес операцию на сердце. Ему сделали коронарное шунтирование. Однако он не бросил заниматься спортом. И через полгода снова стал принимать участие в состязаниях.
На соревнованиях Сергею стало плохо на разминке. Когда приехала скорая помощь, медики пытались реанимировать дончанина, но он скончался.