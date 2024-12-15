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Во время соревнований в Ростове умер чемпион мира по пауэрлифтингу

47-летний донской спортсмен скончался во время выступления на турнире.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове во время турнира по пауэрлифтингу скончался донской спортсмен Сергей Стародубский. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в организации пауэрлифтинга России.

Известно, что спортсмен два года назад перенес операцию на сердце. Ему сделали коронарное шунтирование. Однако он не бросил заниматься спортом. И через полгода снова стал принимать участие в состязаниях.

На соревнованиях Сергею стало плохо на разминке. Когда приехала скорая помощь, медики пытались реанимировать дончанина, но он скончался.