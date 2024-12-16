Олбани
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Ивана Молчальника 16 декабря на день тишины

Узнали, что можно и нельзя делать 16 декабря, когда отмечают день Ивана Молчальника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 16 декабря вспоминает Иоанна Молчальника. В народе принято праздновать день Ивана Безмолвника. Однако существует еще одно название — день тишины.

Что нельзя делать 16 декабря.

Запрещено петь. Кроме того, 16 декабря не следует кричать. Под запретом в указанный день ссоры. Предки верили, что если супруги поругаются в день Ивана Молчальника, то скандалы у них будут на протяжении целого года.

Что можно делать 16 декабря.

По традиции, указанный день было принято проводить в молчании. Считалось, что это могло помочь избавиться от несчастий, а также помочь с привлечением удачи в дом. Кроме того, 16 декабря ходили в церковь и молились «про себя». Святой мог помочь исцелить тяжелобольных людей.

Согласно приметам, чирикание снегиря говорит о скором потеплении. Тусклые звезды на небе предупреждают о вьюге и холоде.

Кстати, Белгидромет сказал, какая погода будет в декабре 2024 в Беларуси.

Тем временем эксперты прогнозируют курс доллара в Беларуси в 2025 году на уровне 3,38 рубля.

А еще премьер-министр Роман Головченко отреагировал на ситуацию с такси в Минске.