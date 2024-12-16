Что можно и нельзя делать в день Ивана Молчальника 16 декабря на день тишины

Православная церковь 16 декабря вспоминает Иоанна Молчальника. В народе принято праздновать день Ивана Безмолвника. Однако существует еще одно название — день тишины.
Что нельзя делать 16 декабря.
Запрещено петь. Кроме того, 16 декабря не следует кричать. Под запретом в указанный день ссоры. Предки верили, что если супруги поругаются в день Ивана Молчальника, то скандалы у них будут на протяжении целого года.
Что можно делать 16 декабря.
По традиции, указанный день было принято проводить в молчании. Считалось, что это могло помочь избавиться от несчастий, а также помочь с привлечением удачи в дом. Кроме того, 16 декабря ходили в церковь и молились «про себя». Святой мог помочь исцелить тяжелобольных людей.
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