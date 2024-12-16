Максимы Горького: в Мастерской «12» Никиты Михалкова по-новому прочли «На дне»

Режиссер уверен: спектакль «На дне» — история о людях, выпавших из потока жизни по причине их бунтарской натуры. Горький некомплиментарен к своим героям, критичен к устройству русской действительности, но в своих выводах он оптимист. Жизнь может быть хаосом, вздором, жестокостью, но и тогда она благословенна. Сегодня, когда реальность становится всё более похожа на свою виртуальную копию и человек напоминает пластмассовый симулякр, наша радость — в создании на сцене живых характеров, исследовании многообразия и богатства русской натуры.