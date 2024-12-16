Новый кто: Озчивит заговорил на русском, Германика получила награду

На показе, к разочарованию поклонниц турдизи, его самого не было, только лишь картонная фигура кумира, зато в красках о совместной работе рассказали его коллеги по площадке. Рузиль Минекаев, наиболее известный по «Слову пацана», сообщил, что Озчивит пригласил его в Стамбул, а актриса Мария Раскина вспомнила, как в их импровизации во время съемок родился один из эпизодов.