В ДТП под Ростовом пострадали четыре человека

По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем «Лада Калина». В результате столкновения травмы получили 43-летний и трехлетний пассажиры первого авто, а также 51-летний водитель второй машины и его 50-летний пассажир. Все пострадавшие были госпитализированы.