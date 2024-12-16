Доктор Гарднер назвал употребление бобовых ключом к продлению жизни

Американские специалисты могут изменить федеральные рекомендации по питанию на следующие пять лет. Причиной стало установление пользы бобовых.
Консультативный комитет по диетологии США в 2025 году опубликовал научное руководство. Специалисты советуют посвятить раздел о белках фасоли, гороху и чечевице, а раздел о мясе перенести в конец списка. Исследователи обратили внимание, что в бобовых содержится большое число клетчатки.
«Когда вы переходите с одних продуктов животного происхождения на бобы, в вашем рационе становится меньше насыщенных жиров и появляется больше клетчатки», — указал член комитета доктор Кристофер Гарднер, профессор-исследователь медицины в Стэнфордском центре профилактических исследований в Калифорнии, который руководит исследованиями в области питания.
К бобовым относятся: фасоль, горох, чечевица, нут, арахис и другие. Они являются носителями белка, витаминов, сложных углеводов и клетчатки. В них много питательных веществ. В сумме употребление бобовых в большом количестве может стать ключом к продлению жизни.
Ранее кефир и творог стали одними из самых популярных русских продуктов в мире. Согласно рейтингу, в первую пятерку также вошли икрой белуги, севрюги и русского осетра.