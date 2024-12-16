Доктор Гарднер назвал употребление бобовых ключом к продлению жизни

К бобовым относятся: фасоль, горох, чечевица, нут, арахис и другие. Они являются носителями белка, витаминов, сложных углеводов и клетчатки. В них много питательных веществ. В сумме употребление бобовых в большом количестве может стать ключом к продлению жизни.