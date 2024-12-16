Врачи из Уфы назвали продуктов, которые не стоит употреблять утром

Первым в списке являются свежевыжатые соки и морсы. Несмотря на то что они кажутся идеальным началом дня, эти напитки могут стимулировать повышенное производство желудочной кислоты и раздражать слизистую оболочку желудка. Второй пункт — белый хлеб и сладкие мюсли. Хотя они обеспечивают быструю энергию, их употребление приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, за которым следует столь же стремительное падение.