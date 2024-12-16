Врачи из Уфы назвали продуктов, которые не стоит употреблять утром

Специалисты из Республиканского центра общественного здоровья составили список продуктов, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Соблюдение этих рекомендаций может помочь избежать неприятных ощущений и проблем с пищеварением, сообщает «Царьград».
Первым в списке являются свежевыжатые соки и морсы. Несмотря на то что они кажутся идеальным началом дня, эти напитки могут стимулировать повышенное производство желудочной кислоты и раздражать слизистую оболочку желудка. Второй пункт — белый хлеб и сладкие мюсли. Хотя они обеспечивают быструю энергию, их употребление приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, за которым следует столь же стремительное падение.
Также в списке оказались йогурты, которые многие считают полезным завтраком. Однако на голодный желудок кислота в йогурте разрушает полезные бактерии, что делает пробиотики бесполезными. Все эти продукты, хоть и популярны в утреннем рационе, могут причинить больше вреда, чем пользы.
Чтобы чувствовать себя бодро и избежать изжоги или тяжести, лучше начинать утро с нейтральных продуктов, таких как каша, тост из цельнозернового хлеба или вареное яйцо, отмечают врачи.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что зимой для поддержания иммунитета следует обратить внимание на цитрусовые, ягоды, имбирь, гранат, а также содержащие серу чеснок и лук.