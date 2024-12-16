Компания Apple может выпустить складные и более тонкие iPhone

Компания Apple планирует изменить дизайн новых iPhone, сделав их тоньше, а также выпустить две складные модели, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Новые смартфоны могут быть тоньше прошлых моделей, толщина которых составляет около 8 мм, и будут дешевле за счет упрощенной системы камер по сравнению с Pro-версиями. Эти тонкие устройства нацелены на покупателей, готовых отказаться от некоторых функций, доступных в Pro.
Складные смартфоны будут представлены в двух вариантах: один будет ближе к iPhone с дисплеем в разложенном виде, превышающим размер модели 16 Pro Max (диагональ 6,9 дюйма), а другой будет напоминать ноутбук с экраном, раскладывающимся почти на 19 дюймов.
Основные проблемы в разработке складных моделей связаны с шарнирами, позволяющими им складываться, а также с гибким дисплеем. Рассматривалась возможность создания устройства с дисплеем на внешней стороне в сложенном виде, но Apple сосредоточилась на моделях с экраном внутри. Ожидается, что выпуск складных моделей начнется в 2026—2027 годах.
Ранее стало известно, что в составе ряда официальных аксессуаров Apple был обнаружен бисфенол А. Данное соединение применяется для придания пластику твёрдости. Однако оно известно своим негативным воздействием на здоровье человека.