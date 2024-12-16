Компания Apple может выпустить складные и более тонкие iPhone

Складные смартфоны будут представлены в двух вариантах: один будет ближе к iPhone с дисплеем в разложенном виде, превышающим размер модели 16 Pro Max (диагональ 6,9 дюйма), а другой будет напоминать ноутбук с экраном, раскладывающимся почти на 19 дюймов.