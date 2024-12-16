Спасательная операция в Керченском проливе приостановлена до утра

Спустя час поступило сообщение о повреждении танкера «Волгонефть-239», находившегося в 80 м от берега в районе порта Тамань. Судно также село на мель и легло в дрейф. На борту остаются 14 членов экипажа, эвакуация которых была перенесена из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости ночью. С судном поддерживается связь, по данным спасателей, все члены экипажа живы, на танкере поддерживаются нормальные для экипажа условия.