Полиция Владивостока задержала мужчину с крупной партией наркотиков

В Приморье сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России задержали мужчину с крупной партией наркотиков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Во время патрулирования на Восточном проспекте полицейские обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно и сильно нервничал. При проверке документов выяснилось, что их при себе у мужчины не было.
Полицейские предложили ему проследовать до его дома для предъявления документов. Войдя в дом, они обнаружили большое количество растительного вещества, разложенного по всем комнатам.
Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла наркотики, которые были отправлены на экспертизу. Исследования подтвердили, что изъятое является наркотическим веществом общей массой около 2,5 килограммов.
33-летний житель поселка Трудовое, ранее судимый за аналогичные преступления, был задержан. Он признался в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.
Напомним, Росгвардия во Владивостоке задержала 19-летнего молодого человека, у которого при себе имелась крупная партия наркотиков. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Исследование показало, что в свертках находился наркотик синтетического происхождения.