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Вильфанд: снег лежит почти на 99% территории России

Из-за неустойчивости погоды на юге, часть снега растает.

Источник: Аргументы и факты

Зима пришла во все регионы России. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на данный момент территория РФ покрыта снегом на 99 процентов. Осадки выпали даже в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В регионах значительно похолодало.

Однако в ближайшие дни на юге ожидается потепление, погода считается неустойчивой. Поэтому часть снежного покрова растает.

«Даже если и освободится площадь от снега, то все равно 97% территории будет им покрыто», — заверил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что к 22 декабря высота снежного покрова в столице может достигнуть 40 сантиметров. В начале недели, 16 и 17 декабря, в столице выпадет от 3 до 7 сантиметров снега, сугробы достигнут 25 сантиметров.