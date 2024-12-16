Вильфанд: снег лежит почти на 99% территории России

Зима пришла во все регионы России. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на данный момент территория РФ покрыта снегом на 99 процентов. Осадки выпали даже в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В регионах значительно похолодало.
Однако в ближайшие дни на юге ожидается потепление, погода считается неустойчивой. Поэтому часть снежного покрова растает.
«Даже если и освободится площадь от снега, то все равно 97% территории будет им покрыто», — заверил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что к 22 декабря высота снежного покрова в столице может достигнуть 40 сантиметров. В начале недели, 16 и 17 декабря, в столице выпадет от 3 до 7 сантиметров снега, сугробы достигнут 25 сантиметров.