Движение во Владивостоке и пригороде сегодня будет осложнено из-за дорожных работ

Напоминаем, работы на улице Русской ведутся с прошлой недели. Дорожная обстановка в вечерние часы пик во Владивостоке существенно ухудшилась, в четверг, 12-го декабря, плотность дорожных заторов и вовсе достигла отметки в 10 баллов. Правда, на ситуацию влияли и несколько серьёзных ДТП, которые требовали в том числе перекрытия участка объездной трассы Седанка — Патрокл. Вероятно, усугубляет проблему и сезонность — предновогодние разъезды горожан за выгодными закупками продуктов к новогоднему столу и подарков. Для облегчения жизни участников дорожного движения в расписании электричек появились новые рейсы: дополнительные поезда «Аэроэкспресса» и электрички между станциями Владивосток и Луговая, Мыс Чуркин и Владивосток.