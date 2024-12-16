Движение во Владивостоке и пригороде сегодня будет осложнено из-за дорожных работ

Сегодня работы проводят на крайней правой полосе улицы Русской при движении к перекрестку со стороны улицы Давыдова (в районе одноимённой аллеи).
Также очевидцы обращают внимание водителей на другую проблему в районе Второй Речки: на карте 2ГИС появился сигнал, что на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Магнитогорской якобы отсутствует решётка ливневого колодца на второй полосе (по направлению от «Зари» к «Парку Победы»).
Служба содержания городских территорий Владивостока также предупреждает о работах, которые могут негативно повлиять на скорость дорожного движения сегодня. На объездной трассе Седанка — Патрокл специалисты отремонтируют деформированные леера, на Русской, 55 и проспекте 100-летия Владивостока, 88 установят новые люки. Бригада отдела обеспечения безопасности дорожного движения установит новые знаки на улице Калинина.
Напоминаем, работы на улице Русской ведутся с прошлой недели. Дорожная обстановка в вечерние часы пик во Владивостоке существенно ухудшилась, в четверг, 12-го декабря, плотность дорожных заторов и вовсе достигла отметки в 10 баллов. Правда, на ситуацию влияли и несколько серьёзных ДТП, которые требовали в том числе перекрытия участка объездной трассы Седанка — Патрокл. Вероятно, усугубляет проблему и сезонность — предновогодние разъезды горожан за выгодными закупками продуктов к новогоднему столу и подарков. Для облегчения жизни участников дорожного движения в расписании электричек появились новые рейсы: дополнительные поезда «Аэроэкспресса» и электрички между станциями Владивосток и Луговая, Мыс Чуркин и Владивосток.