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Движение ограничат в районе Нахимовского проспекта с 18 декабря почти на пять месяцев

Движение транспорта будет ограничено в районе Нахимовского проспекта с 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года из-за работ по строительству инженерных сетей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года на участках Нахимовского проспекта, ул. Новочеремушкинская, а также дублера Ломоносовского проспекта будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Также на некоторых участках ограничения будет запрещена парковка. Обращайте внимание на знаки», — говорится в материале.

Как отмечается, на участке Нахимовского проспекта в районе д. 36 с 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной полосе. При этом на участке ул. Новочеремушкинская в районе д. 30/43 по Нахимовскому проспекту с 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года одну полосу частично закроют для движения.

Также на участке дублера Ломоносовского проспекта в районе д. 68/10 по Ленинскому проспекту с 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года одна из двух полос будет закрыта для движения, парковку временно запретят. Помимо этого, на участке дублер Ломоносовского проспекта в районе д. 14 по Ломоносовскому проспекту с 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной полосе за счет обустройства временных уширений, парковка будет временно запрещена.

Еще на участке дублера Ломоносовского проспекта в районе д. 18 по Ломоносовскому проспекту две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе за счет обустройства временных уширений, а на участке дублера Ломоносовского проспекта в районе д. 7 по проспекту Вернадского одну полосу закроют с сохранением движения по двум полосам за счет обустройства временных уширений с 25 января до 15 мая 2025 года.