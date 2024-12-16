Движение ограничат в районе Нахимовского проспекта с 18 декабря почти на пять месяцев

Также на участке дублера Ломоносовского проспекта в районе д. 68/10 по Ленинскому проспекту с 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года одна из двух полос будет закрыта для движения, парковку временно запретят. Помимо этого, на участке дублер Ломоносовского проспекта в районе д. 14 по Ломоносовскому проспекту с 18 декабря 2024 года до 15 мая 2025 года одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной полосе за счет обустройства временных уширений, парковка будет временно запрещена.