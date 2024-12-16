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Первый рейс по программе «мокрого лизинга» вылетел из Москвы в Хабаровск

Авиакомпания iFly передала в пользование «Аэрофлота» три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330−300 вместе с летными и кабинными экипажами.

Источник: Аргументы и факты

Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» по программе «мокрого лизинга» с iFly вылетел. Подробности сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет отправился из Москвы в Хабаровск. Это первый рейс по заключенному ранее договору.

«Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой», — указали в «Аэрофлоте».

Воздушное судно взлетело в 19:04 по московскому времени. На территории Хабаровска оно было уже в 02:07 16 декабря.

Напомним, что «Аэрофлот» имеет от iFly три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330−300. Они были переданы вместе с летными и кабинными экипажами.

Первые полеты на лайнерах будут осуществляться в дополнение к существующей программе перевозок «Аэрофлота» из Москвы в Дальний Восток в период пикового спроса. В будущем эти воздушные суда будут задействованы для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.