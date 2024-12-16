Первый рейс по программе «мокрого лизинга» вылетел из Москвы в Хабаровск

Первые полеты на лайнерах будут осуществляться в дополнение к существующей программе перевозок «Аэрофлота» из Москвы в Дальний Восток в период пикового спроса. В будущем эти воздушные суда будут задействованы для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.