На улицах Владивостока работают специальные автомобили для фиксации нарушений ПДД

Напомним, до конца текущего года на дорогах Приморья установят 19 современных комплексов для контроля за соблюдением ПДД. Эти устройства способны фиксировать до десяти видов нарушений одновременно. По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, первый такой комплекс уже функционирует на автодороге Владивосток — Артем. Установка остальных планируется в основном на сложных перекрестках и участках с высокой аварийностью, включая пешеходные переходы.