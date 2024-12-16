На улицах Владивостока работают специальные автомобили для фиксации нарушений ПДД

Госавтоинспекция Приморья продолжает работать над улучшением безопасности на дорогах с помощью мобильных средств фиксации нарушений ПДД, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Сейчас специальные автомобили с камерами работают на улицах Владивостока, однако в будущем планируется расширение маршрутов по всему региону.
Эти машины оснащены оборудованием для автоматической фото— и видеозаписи нарушений, таких как превышение скорости, парковка в неположенном месте, отсутствие фар или ремня безопасности, а также использование мобильного телефона во время вождения.
«Комплекс контролирует дорожную обстановку вокруг в зоне 360 градусов», — отмечают в полиции.
Автомобили с мобильными комплексами осуществлояют контроль по заранее утвержденным маршрутам и фиксируют нарушения в автоматическом режиме.
Более 1,6 млн фактов нарушений ПДД выявила Госавтоинспекция в Приморье за 9 месяцев.
За это же время ДТП по всему краю унесли жизни 178 человек.
Напомним, до конца текущего года на дорогах Приморья установят 19 современных комплексов для контроля за соблюдением ПДД. Эти устройства способны фиксировать до десяти видов нарушений одновременно. По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, первый такой комплекс уже функционирует на автодороге Владивосток — Артем. Установка остальных планируется в основном на сложных перекрестках и участках с высокой аварийностью, включая пешеходные переходы.