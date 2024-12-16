Прижали «на горячем»: появились новые детали по громкому делу экс-ректора ВГУЭС

Напомним, по версии СУ СК РФ по Приморскому краю, Геннадий Лазарев создал преступное сообщество еще в 1996 году и привлек к его деятельности зависимых от него сотрудников и руководителей более десяти коммерческих и некоммерческих организаций. В период с 1996 по 2024 год участники ОПС похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов федерального имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования РФ: во Владивостоке — земельный участок и 3 помещения на улице Десятая, 10 помещений на улице Гоголя, Державина и Комарова, а также на улице Озерная в Находке.