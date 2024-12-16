Прижали «на горячем»: появились новые детали по громкому делу экс-ректора ВГУЭС

Следователи СКР по Приморью установили новый эпизод преступной деятельности организованного преступного сообщества, возглавляемого экс-ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым. В рамках расследования подозреваются: сам Лазарев, а также Светлана Ш. и Галина М., обвиняемые в мошенничестве по статье 159 УК РФ (ч. 4), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.
По версии следствия, с 1996 по 2015 год фигуранты, действуя в составе организованной преступной группы, похитили более 1 млн рублей у студентов университета. Для реализации своей схемы они создали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, в том числе по улице Гоголя, д. 41 во Владивостоке, где располагается университет. От студентов скрыли информацию о том, что они зачислены на бюджетное обучение, и заставили их платить за обучение через счета этих организаций, не предоставив при этом никаких услуг.
Ранее в рамках этого дела уже были предъявлены обвинения другим участникам преступной группы, включая бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева. Следователи продолжают расследовать дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Напомним, по версии СУ СК РФ по Приморскому краю, Геннадий Лазарев создал преступное сообщество еще в 1996 году и привлек к его деятельности зависимых от него сотрудников и руководителей более десяти коммерческих и некоммерческих организаций. В период с 1996 по 2024 год участники ОПС похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов федерального имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования РФ: во Владивостоке — земельный участок и 3 помещения на улице Десятая, 10 помещений на улице Гоголя, Державина и Комарова, а также на улице Озерная в Находке.
22 марта 2024 года Геннадий Лазарев был арестован по подозрению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) до 24 мая. Следователи СК России задержали еще девять человек, которые, по версии следствия, долгое время состояли в организованном преступном сообществе. Среди задержанных — бывшие члены совета директоров АО «Восточная верфь» (возглавляемого Геннадием Лазаревым).
В сентябре СК России по Приморскому краю арестовал все объекты, похищенные обманным путем, в рамках дела против преступного сообщества экс-ректора ВГУЭС. В число арестованных вошли земельные участки и помещения во Владивостоке и Находке. Прокуратура также подала иски в Арбитражный суд, требуя вернуть незаконно захваченные объекты государству.
В середине октября Арбитражный суд Приморского края отложил на 19 ноября заседание по проверке обоснованности заявления АО «Восточная верфь» (Владивосток) о собственном банкротстве.
В начале ноября СКР предъявил обвинение Иннокентию Лазареву и Светлане Ш. Им вменяется участие в организованном преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере (ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ).