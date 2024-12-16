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Водитель сбил двух женщин на пешеходе в Хабаровском крае

Пешеходы получили травмы.

Две женщины пострадали во время наезда на пешеходном переходе в Амурске. Их сбил пожилой водитель вечером 14 декабря. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авария зарегистрирована в 18:45 на проспекте Строителей. 57-летний водитель ехал со стороны дома № 38 в сторону дома № 50.

«В районе дома № 44 проспекта Строителей мужчина не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, в результате чего совершил наезд двух пешеходов женщин», — рассказали подробности в Госавтоинспекции Амурского района.

Пострадали пешеходы, женщины 40 лет. С травмами их доставили в больницу, одну госпитализировали в медицинское учреждение Комсомольска-на-Амуре.

О характере травм пострадавших на данный момент ничего не сообщается.