Часть Владивостока останется без холодной воды на сутки

Холодное водоснабжение отключат в Первомайском районе Владивостока 18 декабря в связи с ликвидацией аварии на сетях. Коммунальную услугу вновь дадут только 19 числа, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Работы проводятся из-за аварии в районе Монтажной, 15а. Вода вернется в дома утром четверга. В частности, без ХВС останутся следующие адреса: 50 лет ВЛКСМ, 17−27. Борисенко, 35, 40, 44, 58. Калинина, 115, 115а, 115б, 173, 177, 225. Коммунаров, 14. Патрокл, 2, 11, 12, 13, 14. Пихтовая, 21, 21а, 21б, 35, 35а. Полярная. Промышленная 1-я, 1. Промышленная 2-я, 2, 4, 6, 8.
Посмотреть полный список можно на сайте компании.
Ранее «КП» писала об отключении ХВС в десятках домов дальневосточной столицы.