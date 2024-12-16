Жители Хабаровского края оценили экологическую ситуацию в регионе на «четыре»

Основной задачей рейтинга стал мониторинг достижения экологического благополучия, о котором говорится в указе президента страны. Рейтинг выстроен с учетом трех основных критериев: реализация показателей федерального проекта «Экология», удовлетворенность жителей экологической обстановкой, а также качество управленческого менеджмента, оцениваемое экспертами по пятибалльной шкале.