Жители Хабаровского края оценили экологическую ситуацию в регионе на «четыре»

Стали известны результаты первого Экорейтинга регионов России. Он оценивает достижения в области улучшения качества окружающей среды и уровень удовлетворенности жителей экологической ситуацией. В число «хорошистов» вошел и Хабаровский край. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основной задачей рейтинга стал мониторинг достижения экологического благополучия, о котором говорится в указе президента страны. Рейтинг выстроен с учетом трех основных критериев: реализация показателей федерального проекта «Экология», удовлетворенность жителей экологической обстановкой, а также качество управленческого менеджмента, оцениваемое экспертами по пятибалльной шкале.
Среди регионов Дальнего Востока в число «хорошистов» вошел Хабаровский край. Он достиг большинства показателей, которые предусмотрены федеральными проектами, однако у жителей и специалистов остались небольшие вопросы.
Рейтинг должен помочь улучшить качество управления экопроектами и повысить удовлетворенность населения. В регионе особое внимание уделяют вопросам экологической прозрачности.