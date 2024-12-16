Самый большой каток Дальнего Востока откроется в Хабаровске 22 декабря

В Хабаровске 22 декабря в 13:00 на набережной стадиона имени Ленина откроется народный каток — самый большой на Дальнем Востоке. Этот сезон для площадки станет десятым по счету, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дед Мороз и Снегурочка вместе с персонажами из любимых новогодних мультфильмов и талисманами спортивных клубов Хабаровска встретят гостей с теплом и радостью. На ледовой площадке мы подготовили множество спортивно-развлекательных локаций, где каждый сможет проявить свои таланты, — уточнили в дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Гостей ждут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, ароматный чай, угощения и розыгрыши призов. Также посетители смогут посмотреть праздничный концерт. Напомним, каток начали заливать только в первых числах декабря из-за того, что ноябрь выдался достаточно теплым. В прошлом году ледовая площадка начала свою работу 10 декабря.