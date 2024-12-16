Самый большой каток Дальнего Востока откроется в Хабаровске 22 декабря

— Дед Мороз и Снегурочка вместе с персонажами из любимых новогодних мультфильмов и талисманами спортивных клубов Хабаровска встретят гостей с теплом и радостью. На ледовой площадке мы подготовили множество спортивно-развлекательных локаций, где каждый сможет проявить свои таланты, — уточнили в дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.