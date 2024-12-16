Бойцы ВС РФ захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции захватили редкий бронеавтомобиль, стоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Согласно информации канала, солдатам 33-го полка удалось захватить машину «Пантера» в районе Курахово. На предоставленных ими кадрах видно, что автомобиль остался на ходу.
Ранее сообщалось, что захваченный в конце октября трофейный американский танк Abrams вернётся в строй. Машина не получила серьёзных повреждение, и в ближайшее время будет принята на вооружение ВС России.
Кроме того, российские военные из подразделения БПЛА группировки войск «Центр» прямо на СВО улучшили трофейный ударный дрон «Баба-яга», превратив его в «Тетю Веру». Дрон специально захватили во время дежурства, чтобы изучить его и перенять некоторые технологии.