С потепления и снега начнется новая рабочая неделя на Южном Урале

В понедельник, 16 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −4 до −6 градусов. Ветер южный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 16 декабря, у Андрея, Гавриила, Георгия, Гликерии, Ефрема, Ивана, Николая, Саввы, Федора.
Между прочим, 16 декабря 2024 года отмечают день Иоанна Молчальника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит одалживать кому-либо соль, сахар и муку. В противном случае в доме начнутся скандалы.