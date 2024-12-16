Из Омска в Новосибирск будет курсировать электропоезд «Финист»

«Финист» — это современный российский электропоезд, который соответствует самым высоким требованиям безопасности и комфорта для пассажиров. В составе поезда пять вагонов, которые оборудованы тяговыми устройствами, позволяющими развивать скорость до 160 километров в час. В поезде могут с комфортом разместиться более 400 человек.