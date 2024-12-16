Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска в Новосибирск будет курсировать электропоезд «Финист»

Первый электропоезд отправился по маршруту 15 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Между Омском и Екатеринбургом начал курсировать новый электропоезд «Финист».

С 15 декабря дня электропоезд «Финист» будет ежедневно и круглогодично перевозить пассажиров по маршруту Омск — Тюмень — Екатеринбург.

Фото: РЖД.

«Финист» — это современный российский электропоезд, который соответствует самым высоким требованиям безопасности и комфорта для пассажиров. В составе поезда пять вагонов, которые оборудованы тяговыми устройствами, позволяющими развивать скорость до 160 километров в час. В поезде могут с комфортом разместиться более 400 человек.

В электропоезде установлены удобные сиденья, есть индивидуальные USB-порты для зарядки устройств, а также увеличено количество санитарных комнат. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями передвижения в поезде есть подъёмник и крепления для инвалидных колясок.

Все вагоны оборудованы системой контроля микроклимата и обеззараживания воздуха.