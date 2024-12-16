Тараканы заполонили подъезд дома в Хабаровске

В Хабаровске жители многоквартирного дома пожаловались на массовое нашествие тараканов, пишет Telegram-канал «Хабарай».
По данным ресурса, насекомые заполонили третий подъезд дома № 26 на улице Юности. Как видно на фото и видео, размещённых в канале, они ползают по стенам, полу, лестнице и перилам. Жильцы пытаются избавиться от незваных гостей своими силами, но пока что безуспешно.
Коммунальные службы, пишет «Хабарай», на жалобы и многочисленные обращения с просьбой провести дезинсекцию пока не реагируют. Подписчики предполагают, что тараканы обосновались в квартире, хозяева которой игнорируют санитарные нормы.