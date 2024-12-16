Тараканы заполонили подъезд дома в Хабаровске

По данным ресурса, насекомые заполонили третий подъезд дома № 26 на улице Юности. Как видно на фото и видео, размещённых в канале, они ползают по стенам, полу, лестнице и перилам. Жильцы пытаются избавиться от незваных гостей своими силами, но пока что безуспешно.