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Тараканы заполонили подъезд дома в Хабаровске

Жильцы пытаются избавиться от незваных гостей своими силами, но пока что безуспешно.

Источник: Соцсети

В Хабаровске жители многоквартирного дома пожаловались на массовое нашествие тараканов, пишет Telegram-канал «Хабарай».

По данным ресурса, насекомые заполонили третий подъезд дома № 26 на улице Юности. Как видно на фото и видео, размещённых в канале, они ползают по стенам, полу, лестнице и перилам. Жильцы пытаются избавиться от незваных гостей своими силами, но пока что безуспешно.

Коммунальные службы, пишет «Хабарай», на жалобы и многочисленные обращения с просьбой провести дезинсекцию пока не реагируют. Подписчики предполагают, что тараканы обосновались в квартире, хозяева которой игнорируют санитарные нормы.

ЖКХ