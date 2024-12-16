В парке Маяковского открылся самый большой каток в городе

Об этом сообщает пресс-служба парка. На сегодняшний день это самый большой каток в городе — его площадь составляет порядка 12 500 квадратных метров.
В первый день работу катка все гости катка смогли освежить свои навыки и усовершенствовать их в ходе мастер-классов по фигурному катанию. Также в рамках открытия катка состоялись показательные выступления спортсменов-фигуристов от Федерации фигурного катания.
В понедельник, 16 декабря, каток функционировать не будет: специалисты ЦИКиО будут дорабатывать и совершенствовать ледовое покрытие. В следующий раз каток примет гостей во вторник.
По утрам в будни выход на лед будет бесплатным.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге выстроили готовы к запуску несколько общественных горок для развлечения как маленьких, так и взрослых горожан. В ЦПКиО имени Маяковского, вероятнее всего, открылась самая большая горка России. Ее высота 17 метров, а длина склонов составляет 140 метров. Скатиться с нее можно на тюбингах.