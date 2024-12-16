В парке Маяковского открылся самый большой каток в городе

Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге выстроили готовы к запуску несколько общественных горок для развлечения как маленьких, так и взрослых горожан. В ЦПКиО имени Маяковского, вероятнее всего, открылась самая большая горка России. Ее высота 17 метров, а длина склонов составляет 140 метров. Скатиться с нее можно на тюбингах.