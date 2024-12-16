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Pronews: британские ученые считают, что картофель увеличивает риск инфаркта

Негативно на организм человека влияют сахар, жиры и соль.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые продукты питания способны понемногу разрушать внутренние органы. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, сообщает Pronews.gr.

По данным ученых, такие продукты повышают уровень сахара в крови. В результате может возникнуть риск возникновения инфаркта и инсульта.

Особенно вредными для организма остаются сахар, жиры и соль. Они содержатся в картофеле и сухофруктах.

Лучше отказываться от тех продуктов, которые богаты углеводами. Их можно обнаружить также в фруктах, пакетированных соках и суши. Исследователи советуют употреблять эти продукты в меру.

Снизить уровень сахара в крови способны другие продукты. К ним относятся квашеная капуста, чечевица, цитрусовые, яйца и морепродукты.

Ранее американские ученые посоветовали отдавать предпочтение бобовым — фасоли, гороху, чечевице, нуту, арахису и другим. Они являются носителями белка, витаминов, сложных углеводов и клетчатки.