Олбани
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В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до −1°

По данным синоптиков, в понедельник, 16 декабря, прогнозируется снег, по северу сильный.

Сейчас в Олбани: -1° 4 м/с 86% 769 мм рт. ст. -3°
Источник: Башинформ

Местами метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит −1,-6°.

Во вторник, 17 декабря, временами ожидается снег, по югу республики до сильного, местами метель. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −4,-9°, днем −1,-6°.

В среду, 18 декабря, временами прогнозируется снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −1,-5°.