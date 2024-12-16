В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до −1°

Местами метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит −1,-6°.
Во вторник, 17 декабря, временами ожидается снег, по югу республики до сильного, местами метель. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −4,-9°, днем −1,-6°.
В среду, 18 декабря, временами прогнозируется снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −1,-5°.