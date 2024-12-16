В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до −1°

Во вторник, 17 декабря, временами ожидается снег, по югу республики до сильного, местами метель. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −4,-9°, днем −1,-6°.